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Google проиграла крупное антимонопольное дело в США

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Логотип Google на здании
Google. Иллюстративное фото: Victor J. Blue / Bloomberg via Getty Images

Google проиграла крупнейшее за последние два десятилетия антимонопольное дело в сфере технологий, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Федеральный судья Амит Мехта постановил, что Google монополизировала рынки онлайн-поиска и рекламы в поисковых системах, нарушив антимонопольное законодательство США.

В 2020 году Министерство юстиции США подало в суд на Google за якобы монополизацию цифровых поисковых систем. По данным чиновников, технологический гигант вытеснил с рынка более мелких конкурентов, таких как DuckDuckGo и Bing от Microsoft.

Это был первый крупный антимонопольный иск в сфере технологий со времен дела США против Microsoft 1998 года, в котором было установлено, что Microsoft монополизировала рынок компьютерных операционных систем. Судебный процесс по делу против Google завершился в мае.

"Доминирование Google не оспаривалось более десятилетия. Google — монополист. Чтобы сохранить свою монополию, компания нарушила закон", — написал судья Амит Мехта в своем 277-страничном постановлении.

Судья отметил, что почти 90% всех поисковых запросов проходили через Google в 2020 году.

Решение Мехты имеет серьезные последствия для Google и потребителей по всему миру. Google придется внести существенные изменения в работу своего поискового сервиса, чтобы привести его в соответствие с нормами антимонопольного законодательства. Это также может открыть путь для новой поисковой системы OpenAI и других конкурентов Google.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2145061-google-proigrala-krupnoe-antimonopolnoe-delo-v-ssha/

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