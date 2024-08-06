Google проиграла крупное антимонопольное дело в США
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Google проиграла крупнейшее за последние два десятилетия антимонопольное дело в сфере технологий, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.
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Федеральный судья Амит Мехта постановил, что Google монополизировала рынки онлайн-поиска и рекламы в поисковых системах, нарушив антимонопольное законодательство США.
В 2020 году Министерство юстиции США подало в суд на Google за якобы монополизацию цифровых поисковых систем. По данным чиновников, технологический гигант вытеснил с рынка более мелких конкурентов, таких как DuckDuckGo и Bing от Microsoft.
Это был первый крупный антимонопольный иск в сфере технологий со времен дела США против Microsoft 1998 года, в котором было установлено, что Microsoft монополизировала рынок компьютерных операционных систем. Судебный процесс по делу против Google завершился в мае.
"Доминирование Google не оспаривалось более десятилетия. Google — монополист. Чтобы сохранить свою монополию, компания нарушила закон", — написал судья Амит Мехта в своем 277-страничном постановлении.
Судья отметил, что почти 90% всех поисковых запросов проходили через Google в 2020 году.
Решение Мехты имеет серьезные последствия для Google и потребителей по всему миру. Google придется внести существенные изменения в работу своего поискового сервиса, чтобы привести его в соответствие с нормами антимонопольного законодательства. Это также может открыть путь для новой поисковой системы OpenAI и других конкурентов Google.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2145061-google-proigrala-krupnoe-antimonopolnoe-delo-v-ssha/