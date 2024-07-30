Эксперты считают, что Meta еще больше увеличит расходы на ИИ

Аналитики считают, что Meta увеличит расходы подразделения, связанного с разработкой искусственного интеллекта, до рекордных значений в ближайшие годы, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Аналитик JPMorgan Даг Анмут заявил, что общекорпоративные расходы Meta могут достичь 50 млрд долларов в 2025 году из-за того, что компания будет направлять большие суммы на развитие искусственного интеллекта.

На этой неделе компания должна обнародовать данные о расходах, связанных с развитием ИИ и метавселенной. Эксперты считают, что результаты Meta должны обрадовать инвесторов, поскольку рынок цифровой рекламы продолжает расти.

Однако, несмотря на прогнозы сильных продаж, акции компании могут пострадать, если расходы Meta на развитие ИИ превысят прогнозы аналитиков.

Уолл-стрит опасается слишком больших расходов технологических гигантов, связанных с развитием ИИ. В настоящее время компании создают инфраструктуру ИИ и разрабатывают новейшее программное обеспечение. Это может вызвать нестабильность на рынках.

Nasdaq достиг самой низкой точки в этом году после того, как Google и Tesla раскрыли данные о последних расходах на ИИ. При этом инвесторы не получили ответ, когда инвестиции компаний в ИИ начнут окупаться. Это может повлиять на то, что люди захотят избавиться от акций компаний.