Bloomberg: Apple не успеет представить собственную платформу с ИИ в обещанные сроки

Apple не успеет запустить собственную платформу с искусственным интеллектом одновременно с запуском нового ПО для iPhone и iPad, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Компания планировала начать развертывание Apple Intelligence вместе с первоначальными релизами iOS 18 и iPadOS 18, запланированными на сентябрь.

Но, вероятнее всего, платформа будет выпущена в рамках обновлений программного обеспечения, которые выйдут к октябрю. Об этом сообщили источники Bloomberg на условиях конфиденциальности.

Тем не менее, производитель iPhone планирует открыть доступ к Apple Intelligence для разработчиков программного обеспечения для раннего тестирования уже на этой неделе через бета-версии iOS 18.1 и iPadOS 18.1.

Данная стратегия является нетипичной, поскольку компания обычно не выпускает предварительные версии последующих обновлений до того момента, когда первоначальная версия нового поколения ПО будет выпущена публично.

Это означает, что запуск новых функций является крайне важным для Apple.

Apple анонсировала новые функции и операционные системы в июне во время Всемирной конференции разработчиков, заявив, что Apple Intelligence дебютирует как часть iOS 18 и iPadOS 18. Новые сроки означают, что возможности ИИ не будут широко запущены до следующего обновления новой операционной системы. Представитель Apple отказался от комментариев.