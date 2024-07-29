Эксперты: Илон Маск может попросить инвесторов Tesla поддержать его стартап xAI

Илон Маск готовится попросить инвесторов Tesla вложиться в его стартап xAI, связанный с разработкой искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Проблемы у стартапа xAI начались, когда Маск объявил, что соцсеть X (бывшая Twitter) будет владеть 25% акций компании. При этом X продолжает сталкиваться со сложностями после ухода рекламодателей и исков, которые подали уволенные сотрудники.

Во время конференции Tesla по доходам за второй квартал Маск заявил, что автопроизводитель использовал некоторые ресурсы xAI. Он также сделал намек на то, что xAI работает над усовершенствованием функции помощи водителю Tesla и помогает строить новый центр обработки данных.

После этого он запустил голосование на странице в X, в котором спросил у подписчиков, стоит ли Tesla инвестировать 5 млрд долларов в xAI, так как компании работают над общей целью.

Эксперты считают, что Маск рассчитывает решить проблемы xAI с помощью Tesla, однако критикуют этот подход, поскольку 5 млрд долларов можно было бы направить на развитие Tesla.

Это не первый случай, когда Илон Маск пытается использовать одну из своих компаний для спасения другой. В 2022 году он продал акции Tesla на миллиарды долларов, чтобы приобрести X.