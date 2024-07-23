WSJ: Google не смогла приобрести стартап в сфере кибербезопасности

Переговоры Google о приобретении стартапа Wiz, специализирующегося на кибербезопасности, провалились, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как сообщил источник WSJ, переговоры Google о приобретении стартапа в сфере кибербезопасности Wiz за 23 млрд долларов не привели к сделке.

Уточняется, что в электронном письме сотрудникам генеральный директор Wiz Ассаф Раппапорт сообщил, что теперь компания нацелена на первичное публичное размещение акций. Он также сообщил, что компания намерена достичь ежегодной выручки в размере 1 млрд долларов США перед IPO.

По словам осведомленного источника, Wiz намерена достичь годовой регулярной выручки в размере 1 млрд долларов в течение следующего года и выйти на IPO в течение следующих нескольких лет. По последним данным, в настоящее время компания получает 500 миллионов долларов ежегодного регулярного дохода.

Переговоры о сделках, особенно включающие в себя объединения такого масштаба, печально известны своей непредсказуемостью. Возможно, компании вернутся за стол переговоров.

Wiz была основана в 2020 году и быстро стала одной из самых передовых компаний в сфере обеспечения безопасности облачных вычислений. Ранее в этом году она привлекла 1 млрд долларов при оценке в 12 млрд долларов, что сделало ее одним из немногих стартапов за пределами отрасли искусственного интеллекта, которые привлекли деньги при более высокой оценке в 2024 году.

Приобретение Wiz помогло бы Google расширить свое предложение в сфере облачных вычислений — области, в которой компания отстает от конкурентов Amazon.com и Microsoft.