Сооснователь Google инвестировал в изучение тропического галлюциногена

Сооснователь Google Сергей Брин финансирует исследование галлюциногена, получаемого из кустарника тропических лесов, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Catalyst4, некоммерческая инвестиционная структура, созданная после того как Брин продал свою долю в Tesla в 2021 году, обязалась покрыть около 15 млн долларов из 25-миллионного раунда финансирования биотехнологического стартапа Soneira. Деятельность стартапа сосредоточена на изучении ибогаина, кустарника, произрастающего в Западной Африке, который может использоваться в качестве средства лечения черепно-мозговой травмы (ЧМТ).

Ибогаин исторически использовался во время духовных ритуалов лесными племенами Габона. Данный кустарник известен тем, что вызывает эффект измененного сознания. В последнее время он приобрел популярность среди западных исследователей психического здоровья.

Ранее в этом году проект Стэнфордского университета, финансируемый благотворительным фондом Брина, обнаружил, что терапия ибогаином улучшила симптомы психического здоровья и когнитивные функции у 30 ветеранов вооруженных сил США с черепно-мозговой травмой.

Стартап Soneira консультирует психиатр из Стэнфорда Нолан Уильямс, работавший над исследованием. Он изучает, как ибогаин можно сочетать с препаратами для сердечно-сосудистой системы. Soneira планирует запустить ранние стадии клинических испытаний, используя финансирование.