Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Илон Маск заявил, что перенесет квартиры X и SpaceX из Калифорнии в Техас

Опубликовано:

Илон Маск
Илон Маск. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Илон Маск заявил, что перенесет штаб-квартиры компаний X и SpaceX в Техас. Эксперты считают, что этим он подчеркивает приверженность "правым" политическим силам, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Маск сделал заявление на своей странице в соцсети X, сославшись на разочарование новым законом в Калифорнии, касающимся детей-трансгендеров в государственных школах. Калифорния стала первым штатом США, запретившим школьным округам требовать от учителей уведомлять родителей об изменении гендерной идентичности ученика.

"Это последняя капля", — написал Маск в сообщении, объявляющем о переезде SpaceX.

Этот шаг называют последним в череде политических жестов, сделанных Маском в последнее время. На прошлой неделе предприниматель выразил полную поддержку бывшему президенту Дональду Трампу на предстоящих выборах в США, а также заявил, что будет ежемесячно жертвовать десятки миллионов долларов на предвыборную кампанию Трампа.

Маск давно критиковал либеральную политику Калифорнии и неоднократно угрожал вывести X и другие свои предприятия из штата.

В настоящее время штаб-квартира SpaceX находится в Хоторне, Калифорния, но в течение последних нескольких лет компания строит большой объект в Южном Техасе, который называется Starbase.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2135340-ilon-mask-zayavil-chto-pereneset-kvartiry-x-i-spacex-iz-kalifornii-v-tehas/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie