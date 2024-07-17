Илон Маск заявил, что перенесет квартиры X и SpaceX из Калифорнии в Техас

Илон Маск заявил, что перенесет штаб-квартиры компаний X и SpaceX в Техас. Эксперты считают, что этим он подчеркивает приверженность "правым" политическим силам, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Маск сделал заявление на своей странице в соцсети X, сославшись на разочарование новым законом в Калифорнии, касающимся детей-трансгендеров в государственных школах. Калифорния стала первым штатом США, запретившим школьным округам требовать от учителей уведомлять родителей об изменении гендерной идентичности ученика.

"Это последняя капля", — написал Маск в сообщении, объявляющем о переезде SpaceX.

Этот шаг называют последним в череде политических жестов, сделанных Маском в последнее время. На прошлой неделе предприниматель выразил полную поддержку бывшему президенту Дональду Трампу на предстоящих выборах в США, а также заявил, что будет ежемесячно жертвовать десятки миллионов долларов на предвыборную кампанию Трампа.

Маск давно критиковал либеральную политику Калифорнии и неоднократно угрожал вывести X и другие свои предприятия из штата.

В настоящее время штаб-квартира SpaceX находится в Хоторне, Калифорния, но в течение последних нескольких лет компания строит большой объект в Южном Техасе, который называется Starbase.