SpaceX построит корабль для уничтожения Международной космической станции

NASA выбрало SpaceX в качестве подрядчика для уничтожения Международной космической станции (МКС) в 2030 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Закрытие МКС, которая на протяжении многих лет была домом для астронавтов со всего мира, запланировано на 2030 год. Ранее представители NASA заявили, что заключат контракт с одной из космических компаний США для проведения этой миссии. На этой неделе выяснилось, что этой компанией станет SpaceX Илона Маска.

Согласно заявлению NASA, стоимость контракта составит 843 млн долларов. SpaceX разработает специальный космический корабль, который NASA будет эксплуатировать на протяжении всей миссии.

Международная космическая станция будет сожжена в атмосфере Земли. Ожидается, что корабль SpaceX также саморазрушится после входа в атмосферу.

Как сообщается, на официальном сайте NASA, Международная космическая станция поддерживала постоянное присутствие человека на борту лаборатории микрогравитации с 1998 года.

На протяжении всех этих лет космические агентства со всего мира совместно эксплуатировали, обслуживали и модернизировали станцию. Однако технический срок службы станции ограничен первичной конструкцией.

Когда срок эксплуатации завершится (в 2030 году), станция будет уведена с орбиты контролируемым образом. За безопасный сход станции с орбиты отвечают пять космических агентств: NASA, CSA (Канадское космическое агентство), Европейское космическое агентство (ESA), JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) и Российская космическая корпорация "Роскосмос".

При этом американское агентство NASA взяло на себя обязательство безопасно вывести из эксплуатации космическую станцию ​​до 2030 года. В настоящее время агентство работает над тем, чтобы обеспечить переход к коммерческим платформам на низкой околоземной орбите.