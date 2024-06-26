Amazon разрабатывает собственный чат-бот с искусственным интеллектом

Amazon работает над собственной моделью искусственного интеллекта, которая должна составить конкуренцию ChatGPT от OpenAI, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Amazon разрабатывает чат-бот с искусственным интеллектом, получивший рабочее название Metis. Чат-бот будет работать на базе одной из внутренних моделей искусственного интеллекта компании. Об этом сообщили источники внутри компании.

Согласно внутреннему документу, Metis может генерировать текстовые и визуальные ответы, предоставлять ссылки на источники, задавать дополнительные вопросы и создавать изображения.

Сообщается, что Amazon хочет использовать технологию генерации с расширенным поиском. Это означает, что чат-бот сможет ссылаться на информацию из Сети, выходящую за рамки исходных данных обучения, и, следовательно, предоставлять более актуальные ответы.

Metis будет обладать функциями диалогового помощника, который сможет выполнять такие задачи, как включение света и бронирование рейсов.

В Amazon не ответили на просьбу журналистов об официальном комментарии.