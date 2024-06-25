Nvidia потеряла 16% стоимости и лишилась статуса самой дорогой компании в мире

Nvidia потеряла более 500 млрд долларов рыночной стоимости с тех пор, как на прошлой неделе ненадолго стала самой дорогой компанией в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

На этой неделе рыночная стоимость Nvidia упала до 2,91 трлн долларов, что примерно на 550 млрд долларов ниже пика, достигнутого в четверг, 20 июня. Ранее на прошлой неделе компания обогнала Microsoft и Apple и стала самой дорогой публичной компанией в мире. С тех пор Nvidia вновь опустилась на третье место в данном рейтинге.

Акции Nvidia, прибыль которой обеспечила треть роста индекса S&P 500 в 2024 году, на этой неделе упали в цене примерно на 16% по сравнению с внутридневным максимумом в 140,76 долларов, достигнутым в прошлый четверг.

Также усилились опасения инвесторов по поводу сильного влияния Nvidia на индекс S&P 500. Некоторые аналитики предупреждают, что большая распродажа акций Nvidia может спровоцировать спад рынка.

Снижение, зафиксированное в понедельник, последовало за сообщениями о том, что генеральный директор и соучредитель компании Дженсен Хуанг продал акции на сумму почти 95 млн долларов за несколько дней до, а также после того, как Nvidia стала самой дорогой компанией в мире.

Представители Nvidia не прокомментировали данный слух.