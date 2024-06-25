Звукозаписывающие компании США подали в суд на ИИ-стартапы за нарушение авторских прав

Крупнейшие звукозаписывающие компании США подали в суд на стартапы в сфере ИИ из-за массового нарушения авторских прав артистов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Universal Music Group (UMG), Sony Music Entertainment и Warner Records подали в суд на музыкальные стартапы Udio и Suno за использование треков артистов без их согласия.

В иске, поданном Американской ассоциацией звукозаписывающей индустрии (RIAA), утверждается, что стартапы используют треки известных артистов для обучения своих моделей искусственного интеллекта без соответствующих прав.

Сообщается, что музыка, сгенерированная ИИ, может наводнить рынок искусственным контентом, что будет снижать стоимость услуг настоящих звукозаписывающих компаний и приведет к огромным убыткам.

Suno и Udio позволяют пользователям создавать музыку из текстовых подсказок. Модель Udio была использована для создания трека BBL Drizzy, который якобы был записан рэпером Дрейком. Этот трек стал вирусным в Сети.

В иске против Udio, поданном в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, лейблы заявляют, что ни данному стартапу, ни другим компаниям, занимающимся генеративным ИИ, нельзя попирать авторские права артистов.

Ассоциация требует компенсацию в размере 150 тысяч долларов за каждый искусственный трек, для генерации которого были использованы реальные композиции. Музыкальные стартапы не ответили на просьбу журналистов о комментарии.