Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Эксперты: Аналитики с Уолл-Стрит не успевают прогнозировать рост акций Nvidia

Опубликовано:

Логотип Nvidia
Логотип Nvidia. Иллюстративное фото: Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Аналитики с Уолл-стрит не успевают за ростом акций Nvidia и в настоящее время не могут представить инвесторам адекватный прогноз по рынку, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В настоящее время акции Nvidia являются самыми дорогими в индексе S&P 500. Стоимость акций компании примерно в 23 раза превышает прогнозируемый объем продаж компании в течение следующих 12 месяцев.

Однако такой стремительный рост также является проблемой. В эпоху развития искусственного интеллекта аналитикам сложно предсказать, какими на самом деле будут доходы компании-производителя чипов. Причем это не могут сделать ни эксперты с Уолл-стрит, ни сами руководители Nvidia.

С тех пор как продажи Nvidia начали стремительно расти, выручка компании превысила собственный прогноз о прибыли на 13%. Когда Nvidia сообщила о результатах в августе, продажи превысили прогноз на 23%, что стало самым большим показателем разницы между прогнозом и реальным доходом с 2013 года.

По данным Bloomberg, за последние пять кварталов оценки аналитиков относительно продаж Nvidia отклонились от фактических результатов в среднем на 12%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2122758-eksperty-analitiki-s-uoll-strit-ne-uspevayut-prognozirovat-rost-akciy-nvidia/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.