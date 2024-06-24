Эксперты: Аналитики с Уолл-Стрит не успевают прогнозировать рост акций Nvidia

Аналитики с Уолл-стрит не успевают за ростом акций Nvidia и в настоящее время не могут представить инвесторам адекватный прогноз по рынку, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В настоящее время акции Nvidia являются самыми дорогими в индексе S&P 500. Стоимость акций компании примерно в 23 раза превышает прогнозируемый объем продаж компании в течение следующих 12 месяцев.

Однако такой стремительный рост также является проблемой. В эпоху развития искусственного интеллекта аналитикам сложно предсказать, какими на самом деле будут доходы компании-производителя чипов. Причем это не могут сделать ни эксперты с Уолл-стрит, ни сами руководители Nvidia.

С тех пор как продажи Nvidia начали стремительно расти, выручка компании превысила собственный прогноз о прибыли на 13%. Когда Nvidia сообщила о результатах в августе, продажи превысили прогноз на 23%, что стало самым большим показателем разницы между прогнозом и реальным доходом с 2013 года.

По данным Bloomberg, за последние пять кварталов оценки аналитиков относительно продаж Nvidia отклонились от фактических результатов в среднем на 12%.