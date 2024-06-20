Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер запустил стартап по разработке суперинтеллекта

Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер, недавно уволившийся из компании, заявил о разработке нового искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Суцкевер объявил о запуске конкурирующего стартапа, который будет ориентирован на создание безопасного суперинтеллекта. Это заявление последовало всего через месяц после его ухода из OpenAI. В ноябре 2023 года Суцкевер поддержал решение совета директоров об отстранении Сэма Альтмана с должности генерального директора. После возвращения Альтмана все топ-менеджеры, голосовавшие против него, покинули компанию.

Стартап Суцкевера Safe Superintelligence (SSI) позиционируется как первая в мире лаборатория, цель которой — разработка и поддержка одного продукта: безопасного суперинтеллекта.

Стартап был основан в сотрудничестве с другим экс-сотрудником OpenAI Дэниелом Леви и инвестором в области искусственного интеллекта Дэниелом Гроссом.

Предприниматели заявили, что разработка безопасного сверхинтеллекта, способного заменить человеческие когнитивные способности, является единственной целью компании. Они добавили, что проект не будет находиться под давлением инвесторов, требующих мгновенного дохода, что позволит сосредоточиться на научных разработках.