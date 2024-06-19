Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft

Nvidia обогнала Microsoft и стала самой дорогой компанией в мире благодаря тому, что сделала ставку на производство чипов для искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Не так давно Nvidia присоединилась к Apple и Microsoft и вошла в тройку компаний с рыночной капитализацией в 3 трлн долларов. Теперь Nvidia обогнала и производителя iPhone, и компанию, основанную Биллом Гейтсом, став самой дорогой публичной компанией по рыночной капитализации в мире.

Акции производителя микросхем выросли на 3,2% в ходе торгов во вторник, увеличив его рыночную капитализацию до 3,33 трлн долларов. Между тем, рыночная капитализация Microsoft в настоящее время составляет 3,32 трлн долларов, а Apple — 3,28 трлн долларов. Акции Nvidia в этом году выросли на 181,7%.

В мае Nvidia превзошла ожидания Уолл-стрит, сообщив о рекордной выручке в первом квартале в 26 млрд долларов, что на 262% больше, чем в предыдущем году. После отчета о прибылях и убытках за первый квартал цена акций Nvidia открылась выше 1000 долларов, но с тех пор компания инициировала дробление акций 10 к 1.

Чипы Nvidia Hopper, которые используются для обучения самых мощных в мире моделей искусственного интеллекта, увеличили доходы и стоимость компании на фоне интереса к генеративному искусственному интеллекту.