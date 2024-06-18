Apple позволит клиентам со всего мира совершать покупки в рассрочку

Apple объявила, что клиенты со всего мира, установившие обновление iOS 18, смогут совершать покупки в рассрочку через Apple Pay уже в 2024 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Apple объявила о закрытии программы Pay Later, позволяющей клиентам из США оплачивать покупки в рассрочку, спустя год после запуска. Компания заявила, что больше не будет кредитовать клиентов в рамках программы Apple Pay Later, которая позволяла пользователям оплачивать покупки на сумму до 1000 долларов в четыре платежа.

Этот шаг Apple сделала после объявления о том, что сторонние сервисы от Affirm Holdings и Citigroup будут интегрированы в программное обеспечение iOS 18. Эти сервисы также предоставляют возможность покупки в рассрочку.

"С конца 2024 года пользователи по всему миру смогут получить доступ к покупкам в рассрочку от наших партнеров-кредиторов при расчете через Apple Pay. С введением новой глобальной программы мы закрываем программу Apple Pay Later в США", — говорится в заявлении компании.

Новые услуги в iOS 18 будут доступны пользователям по всему миру через Apple Pay.