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Apple позволит клиентам со всего мира совершать покупки в рассрочку

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Вывеска Apple на здании
Apple. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Apple объявила, что клиенты со всего мира, установившие обновление iOS 18, смогут совершать покупки в рассрочку через Apple Pay уже в 2024 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Apple объявила о закрытии программы Pay Later, позволяющей клиентам из США оплачивать покупки в рассрочку, спустя год после запуска. Компания заявила, что больше не будет кредитовать клиентов в рамках программы Apple Pay Later, которая позволяла пользователям оплачивать покупки на сумму до 1000 долларов в четыре платежа.

Этот шаг Apple сделала после объявления о том, что сторонние сервисы от Affirm Holdings и Citigroup будут интегрированы в программное обеспечение iOS 18. Эти сервисы также предоставляют возможность покупки в рассрочку.

"С конца 2024 года пользователи по всему миру смогут получить доступ к покупкам в рассрочку от наших партнеров-кредиторов при расчете через Apple Pay. С введением новой глобальной программы мы закрываем программу Apple Pay Later в США", — говорится в заявлении компании.

Новые услуги в iOS 18 будут доступны пользователям по всему миру через Apple Pay.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2119176-apple-pozvolit-klientam-so-vsego-mira-sovershat-pokupki-v-rassrochku/

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