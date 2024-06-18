Минюст США подал иск против Adobe из-за нарушений прав клиентов

Правительство США подало иск против Adobe, утверждая, что компания наносит вред потребителям, усложняя процесс отказа от своих услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Федеральная торговая комиссия и Бюро по защите прав потребителей США подали заявление в Министерство юстиции США. Согласно заявлению, Adobe предлагает клиентам годовую подписку на Photoshop в качестве пользовательского плана по умолчанию, скрывая наличие комиссий за отмену подписки. Эти комиссии упоминаются в пользовательском соглашении мелким шрифтом, что делает их труднодоступными для понимания.

Жалоба также утверждает, что Adobe намеренно усложняет процесс отмены подписки, заставляя пользователей переходить по нескольким веб-страницам. Кроме того, служба поддержки клиентов компании якобы специально перенаправляет звонки и чаты на других специалистов, что затрудняет отмену подписки.

"Некоторые потребители думали, что успешно отменили подписку на Photoshop, но обнаруживали, что компания взимает с них комиссии за отмену только при получении выписки по кредитной карте", — заявили в Федеральной торговой комиссии.

Министерство юстиции США отреагировало на жалобу, инициировав судебный иск против Adobe.