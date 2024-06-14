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Microsoft будет награждать сотрудников за вклад в кибербезопасность

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Вывески Microsoft
Microsoft. Иллюстративное фото: JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images

Microsoft будет оценивать вклад сотрудников в поддержку кибербезопасности и начислять вознаграждение для самых активных, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Брэд Смит, вице-председатель компании, сделал данное заявление перед слушаниями в комитете Палаты представителей США, которые были посвящены методам обеспечения безопасности в производстве программного обеспечения. По его словам, изменения представляют собой часть усилий Microsoft по защите данных своих клиентов.

В апреле Министерство внутренней безопасности опубликовало отчет, основанный на независимом анализе случая взлома электронной почты правительственных чиновников США, который был совершен хакерами из Китая. Подробности данного инцидента Microsoft раскрыла в 2023 году. После этого компания обязалась изменить некоторые методы работы, касающиеся кибербезопасности.

Смит написал, что безопасность станет новым основным приоритетом Microsoft в 2025 финансовом году. Этот период начинается 1 июля 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2117421-microsoft-budet-nagrazhdat-sotrudnikov-za-vklad-v-kiberbezopasnost/

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