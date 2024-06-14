Microsoft будет награждать сотрудников за вклад в кибербезопасность

Microsoft будет оценивать вклад сотрудников в поддержку кибербезопасности и начислять вознаграждение для самых активных, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Брэд Смит, вице-председатель компании, сделал данное заявление перед слушаниями в комитете Палаты представителей США, которые были посвящены методам обеспечения безопасности в производстве программного обеспечения. По его словам, изменения представляют собой часть усилий Microsoft по защите данных своих клиентов.

В апреле Министерство внутренней безопасности опубликовало отчет, основанный на независимом анализе случая взлома электронной почты правительственных чиновников США, который был совершен хакерами из Китая. Подробности данного инцидента Microsoft раскрыла в 2023 году. После этого компания обязалась изменить некоторые методы работы, касающиеся кибербезопасности.

Смит написал, что безопасность станет новым основным приоритетом Microsoft в 2025 финансовом году. Этот период начинается 1 июля 2024 года.