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Сотрудницы Apple подали иск против компании из-за разницы в зарплате с мужчинами

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Логотип Apple и фирменный магазин
Логотип Apple. Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Сотрудницы Apple подали коллективный иск против компании, заявив, что производитель iPhone платит женщинам более низкую зарплату, чем мужчинам, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Иск, поданный в суд штата Сан-Франциско, касается практики найма сотрудников Apple, а также политики компании по проверке эффективности работы и начислению зарплат. Это очередной иск о справедливой оплате труда, поданный против технологической корпорации в США. В большинстве таких исков утверждается, что компании платят женщинам значительно меньше, чем мужчинам, занятым на тех же должностях.

Иск направлен на защиту интересов 12 тысяч женщин, работающих в Apple с 2020 года. Истцы утверждают, что компания нарушает калифорнийские законы о равной оплате труда, трудоустройстве и несправедливой деловой практике. Закон о деловой практике ограничивает претензии четырехлетним периодом.

Представитель Apple заявил, что компания поддерживает гендерное равенство в оплате труда с 2017 года. Он также отметил, что Apple работает с независимым сторонним экспертом для изучения общего размера вознаграждения членов команды и внесения корректив при необходимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2117415-sotrudnicy-apple-podali-isk-protiv-kompanii-iz-za-raznicy-v-zarplate-s-muzhchinami/

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