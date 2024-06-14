Сотрудницы Apple подали иск против компании из-за разницы в зарплате с мужчинами

Сотрудницы Apple подали коллективный иск против компании, заявив, что производитель iPhone платит женщинам более низкую зарплату, чем мужчинам, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Иск, поданный в суд штата Сан-Франциско, касается практики найма сотрудников Apple, а также политики компании по проверке эффективности работы и начислению зарплат. Это очередной иск о справедливой оплате труда, поданный против технологической корпорации в США. В большинстве таких исков утверждается, что компании платят женщинам значительно меньше, чем мужчинам, занятым на тех же должностях.

Иск направлен на защиту интересов 12 тысяч женщин, работающих в Apple с 2020 года. Истцы утверждают, что компания нарушает калифорнийские законы о равной оплате труда, трудоустройстве и несправедливой деловой практике. Закон о деловой практике ограничивает претензии четырехлетним периодом.

Представитель Apple заявил, что компания поддерживает гендерное равенство в оплате труда с 2017 года. Он также отметил, что Apple работает с независимым сторонним экспертом для изучения общего размера вознаграждения членов команды и внесения корректив при необходимости.