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Apple стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft по капитализации

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Логотип Apple на здании
Apple. Иллюстративное фото: Dhiraj Singh/Bloomberg via Getty Images

Apple обогнала Microsoft и стала самой дорогой компанией в мире благодаря инвестициям в искусственный интеллект, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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После объявления о запуске платформы искусственного интеллекта Apple Intelligence, сделанного 10 июня на традиционной Всемирной конференции разработчиков, акции компании выросли в цене до рекордного уровня в 215 долларов.

На внутридневных торгах 12 июня рыночная капитализация Apple достигла 3,3 трлн долларов, что превысило капитализацию Microsoft, которая составляет 3,25 трлн долларов.

Прошедший год можно назвать годом взлетов и падений для Apple. Компания столкнулась с пристальным вниманием антимонопольных органов как внутри страны, так и за рубежом.

Продажи iPhone в Китае были слабыми. Скептики сомневались, что компания сможет догнать конкурентов в области искусственного интеллекта. А на прошлой неделе Nvidia ненадолго обогнала Apple в рейтинге самых ценных компаний в мире, временно сместив производителя iPhone на третье место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2116701-apple-stala-samoy-dorogoy-kompaniey-v-mire-obognav-microsoft-po-kapitalizacii/

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