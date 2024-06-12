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Amazon инвестирует миллиарды долларов в Азию в течение следующих 15 лет

Опубликовано:

Amazon лого
Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Amazon инвестирует миллиарды долларов в строительство центров обработки данных на Тайване в течение следующих 15 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Компания, основанная Джеффом Безосом, стала последним глобальным технологическим гигантом, заявившим о планах по расширению своего присутствия в Азии. Таким образом, компании стремятся удовлетворить растущий спрос региона на услуги облачных вычислений.

Amazon Web Services, подразделение облачных вычислений технологического гиганта из Сиэтла, планирует запустить первый центр обработки данных на Тайване к началу 2025 года и инвестировать миллиарды долларов в это направление в рамках своих долгосрочных обязательств.

Новая инфраструктура позволит клиентам безопасно хранить данные и выполнять рабочие нагрузки с низкой задержкой из центров обработки данных, расположенных на Тайване, говорится в сообщении компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2116017-amazon-investiruet-milliardy-dollarov-v-aziyu-v-techenie-sleduyushchih-15-let/

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