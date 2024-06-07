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Добавлять кнопку "аварийного выключения" в ИИ могут потребовать от компаний Кремниевой долины

Опубликовано:

Искусственный интеллект
ИИ. Иллюстративное фото: Surasak Suwanmake/Getty Images

Компании из Кремниевой долины протестуют против законопроекта штата Калифорния, связанного с безопасностью искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Технологические гиганты из Кремниевой долины протестуют против законопроекта, предложенного властями Калифорнии, который в перспективе может заставить участников рынка придерживаться строгих мер безопасности при разработке технологий ИИ. В том числе, предусматривать кнопку "аварийного выключателя", чтобы обеспечить контроль пользователя над новейшими технологиями.

Законопроект был принят сенатом штата в мае, а голосование на генеральной ассамблее пройдет в августе. Этот документ требует, чтобы компании гарантировали властям, что они разрабатывают модели ИИ, которые не несут потенциальную угрозу. В частности, компании должны гарантировать, что ИИ нельзя использовать для разработки биологического или ядерного оружия, а также для нарушения кибербезопасности.

Несмотря на очевидные положительные аспекты закона, документ вызвал недовольство у многих предприятий, работающих на территории Калифорнии.

Многие утверждают, что закон может заблокировать доступ компаний к передовым разработкам с исходным кодом и, в конечном итоге, заставит их покинуть Кремниевую долину и потерять часть прибыли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2113818-dobavlyat-knopku-avariynogo-vyklyucheniya-v-ii-mogut-potrebovat-ot-kompaniy-kremnievoy-doliny/

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