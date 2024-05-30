Бывший член правления OpenAI рассказала свою версию причины скандала ноября 2023 года

Бывший член правления OpenAI Хелен Тонер впервые с ноября 2023 года нарушила молчание и рассказала, почему правление хотело сместить Сэма Альтмана, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Хелен Тонер подробно описала события, которые привели к решению правления OpenAI сместить Сэма Альтмана с позиции генерального директора в ноябре 2023 года.

По её словам, за год до этого скандала, в ноябре 2022 года, правление не было заранее проинформировано о публичном запуске ChatGPT. Совет директоров узнал об этом событии из сообщения в Twitter, что вызвало их недовольство.

"Совет — это некоммерческая организация, созданная для того, чтобы убедиться, что миссия компании по обеспечению общественного блага намного важнее, чем прибыль и даже интересы инвесторов", — сообщила Тонер.

Она отметила, что в течение многих лет Сэм Альтман препятствовал работе совета директоров, скрывая информацию, искажая события в компании и иногда откровенно обманывая совет.

"Для каждого отдельного случая, связанного с безопасностью, Сэм всегда мог придумать безобидное объяснение, почему это не имело большого значения или было неправильно истолковано", — сказала Тонер.

Сэм Альтман был восстановлен в должности гендиректора OpenAI почти сразу после увольнения, а выступившие против него члены правления покинули свои посты. Однако эта тема до сих пор вызывает общественные споры и обсуждения.