Стартап Илона Маска в сфере ИИ привлек 6 млрд долларов финансирования
Опубликовано:
Стартапу Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI удалось привлечь 6 млрд долларов финансирования, что сделало его конкурентом OpenAI, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.
Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).
Несмотря на то, что xAI существует немногим более года, привлечение 6 млрд долларов от инвесторов выводит компанию в ряды самых богатых потенциальных конкурентов OpenAI.
Компания-разработчик ChatGPT получила финансирование от Microsoft на сумму более 13 млрд долларов. По объему привлеченного капитала xAI теперь находится в одном ряду с Anthropic, которая с момента своего основания в 2021 году привлекла более 8 млрд долларов.
В число инвесторов нового раунда финансирования xAI входят многие из самых лояльных сторонников Маска, в том числе Kingdom Holding, саудовский инвестор во главе с принцем Аль-Валидом Бин Талалом, Valor Equity Partners, базирующаяся в Дубае Vy Capital, а также фирмы Кремниевой долины Andreessen Horowitz и Sequoia Capital.
Компании необходимы инвестиции, чтобы привлекать высокооплачиваемых специалистов из данной отрасли, а также закупать чипы, необходимые для корректной работы суперкомпьютеров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2108007-startap-ilona-maska-v-sfere-ii-privlek-6-mlrd-dollarov-finansirovaniya/