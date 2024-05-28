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Стартап Илона Маска в сфере ИИ привлек 6 млрд долларов финансирования

Опубликовано:

Илон Маск
Илон Маск. Фото: Chesnot/Getty Images

Стартапу Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI удалось привлечь 6 млрд долларов финансирования, что сделало его конкурентом OpenAI, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Несмотря на то, что xAI существует немногим более года, привлечение 6 млрд долларов от инвесторов выводит компанию в ряды самых богатых потенциальных конкурентов OpenAI.

Компания-разработчик ChatGPT получила финансирование от Microsoft на сумму более 13 млрд долларов. По объему привлеченного капитала xAI теперь находится в одном ряду с Anthropic, которая с момента своего основания в 2021 году привлекла более 8 млрд долларов.

В число инвесторов нового раунда финансирования xAI входят многие из самых лояльных сторонников Маска, в том числе Kingdom Holding, саудовский инвестор во главе с принцем Аль-Валидом Бин Талалом, Valor Equity Partners, базирующаяся в Дубае Vy Capital, а также фирмы Кремниевой долины Andreessen Horowitz и Sequoia Capital.

Компании необходимы инвестиции, чтобы привлекать высокооплачиваемых специалистов из данной отрасли, а также закупать чипы, необходимые для корректной работы суперкомпьютеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2108007-startap-ilona-maska-v-sfere-ii-privlek-6-mlrd-dollarov-finansirovaniya/

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