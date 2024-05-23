Южная Корея выделит 19 млрд долларов на производство чипов для ИИ

Правительство Южной Кореи выделит рекордные 19 млрд долларов на производство чипов для развития технологии искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Госпрограмма стоимостью 26 трлн вон включает финансовую поддержку в размере 17 трлн вон для инвестиций в производство чипов. Кроме того, меры включат в себя налоговые льготы для бизнеса. Данная сумма почти вдвое превышает предложенные ранее 10 трлн вон, которые министр финансов Чхве Сан Мок планировал выделить на эти цели.

Сообщается, что самую большую пользу от данной госпрограммы получит Samsung, которая в настоящее время пытается выдержать конкуренцию в данной отрасли.

Акции Samsung выросли на 1,4% на торгах в Сеуле после этого объявления. Акции других азиатских компаний, занимающихся производством полупроводников, также выросли после обвала прибыли Nvidia. Акции SK Hynix выросли на 3% после этой новости.

Ранее предприниматели Южной Кореи призывали правительство поддержать местную технологическую индустрию, поскольку власти США и Китая уже выделили миллиарды долларов на развитие технологий.