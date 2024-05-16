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Microsoft попросила своих сотрудников из Китая переехать оттуда

Опубликовано:

Офис Microsoft
Офис Microsoft. Фото: Unsplash/Matthew Manuel

Microsoft обратилась к своим сотрудникам в Китае и попросила их рассмотреть возможность переезда в другие страны, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Американская технологическая компания попросила сотни сотрудников своих подразделений облачных вычислений и искусственного интеллекта в Китае рассмотреть возможность переезда в другие страны, поскольку напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином вокруг критически важных технологий растет.

По данным источников WSJ, инженерам с китайским гражданством была предложена возможность перевестись в США, Ирландию, Австралию и Новую Зеландию. По словам одного из источников, компания обратилась к 700–800 сотрудникам, которые занимаются машинным обучением и другой работой, связанной с облачными вычислениями.

Этот шаг одной из крупнейших компаний США, занимающихся облачными вычислениями и искусственным интеллектом, происходит на фоне того, что администрация Байдена стремится ужесточить ограничения на возможности Китая по разработке современного искусственного интеллекта.

Белый дом рассматривает новые правила, которые потребуют от Microsoft и других американских компаний, занимающихся облачными вычислениями, получения лицензий, прежде чем предоставлять китайским клиентам доступ к чипам искусственного интеллекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2101484-microsoft-poprosila-svoih-sotrudnikov-iz-kitaya-pereehat-ottuda/

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