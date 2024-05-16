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СМИ: Neuralink Илона Маска давно имеет технические проблемы

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Логотип Neuralink
Логотип Neuralink. Иллюстративное фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Стартап Илона Маска по производству мозговых имплантов Neuralink уже много лет имеет проблемы, о которых не говорится публично, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Согласно новому отчету, стартап Илона Маска, занимающийся созданием мозговых чипов, уже много лет знает о дефекте конструкции нитей, содержащих электроды, в его мозговом имплантате.

Проблема возникла на прошлой неделе, когда Neuralink заявила, что некоторые нити, используемые для записи нейронной активности в мозге первого участника клинического исследования компании, вышли из строя. Однако на этой неделе журналисты заявили, что компания давно знала о данных рисках.

Источники сообщили, что из предыдущих испытаний на животных Neuralink знала, что нити толщиной меньше человеческого волоса, могут втягиваться вместе с электродами, используемыми для считывания сигналов мозга. Источники добавили, что Neuralink не считает риск достаточным, чтобы изменить конструкцию нитей.

В компании не прокомментировали данное заявление.

При этом источники сообщили, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) осознавало риск, когда в прошлом году одобрило имплантат компании для испытаний на людях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2101481-smi-neuralink-ilona-maska-davno-imeet-tehnicheskie-problemy/

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