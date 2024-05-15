OpenAI покинет главный научный сотрудник и сооснователь компании

Главный научный сотрудник и соучредитель OpenAI Илья Суцкевер покинет компанию. Ранее Суцкевер голосовал за отстранение Сэма Альтмана с поста гендиректора OpenAI, передает NUR.KZ со ссылкой на WSJ.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Шесть месяцев назад, в ноябре 2023 года, Илья Суцкевер проголосовал за отстранение Сэма Альтмана, однако позже заявил, что жалеет об этом решении и поддержал восстановление Альтмана на своем посту. Однако в мае стало известно об уходе самого Суцкевера.

По мнению аналитиков WSJ, это сигнализирует о продолжающемся влиянии ноябрьских событий на вектор развития компании. С тех пор OpenAI покинули все топ-менеджеры, которые, так или иначе, высказывались против Сэма Альтмана в ноябре. В компании также заявляли, что будут внедрять более строгие методы управления.

Суцкевер является специалистом, который пользуется большим уважением на технологическим рынке и считается признанным экспертом в сфере ИИ. Он заявил, что в данный момент работает над новым проектом, но не объяснил, почему покидает OpenAI именно сейчас. При этом он отметил, что для него было честью и привилегией работать в команде, создавшей ChatGPT.

Комментируя уход Суцкевера, Сэм Альтман заявил, что "Илья, несомненно, является одним из величайших умов нашего поколения и навсегда останется другом компании".