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OpenAI покинет главный научный сотрудник и сооснователь компании

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Человек держит смартфон с логотипом OpenAI
OpenAI. Иллюстративное фото: Harun Ozalp/Anadolu Agency via Getty Images

Главный научный сотрудник и соучредитель OpenAI Илья Суцкевер покинет компанию. Ранее Суцкевер голосовал за отстранение Сэма Альтмана с поста гендиректора OpenAI, передает NUR.KZ со ссылкой на WSJ.

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Шесть месяцев назад, в ноябре 2023 года, Илья Суцкевер проголосовал за отстранение Сэма Альтмана, однако позже заявил, что жалеет об этом решении и поддержал восстановление Альтмана на своем посту. Однако в мае стало известно об уходе самого Суцкевера.

По мнению аналитиков WSJ, это сигнализирует о продолжающемся влиянии ноябрьских событий на вектор развития компании. С тех пор OpenAI покинули все топ-менеджеры, которые, так или иначе, высказывались против Сэма Альтмана в ноябре. В компании также заявляли, что будут внедрять более строгие методы управления.

Суцкевер является специалистом, который пользуется большим уважением на технологическим рынке и считается признанным экспертом в сфере ИИ. Он заявил, что в данный момент работает над новым проектом, но не объяснил, почему покидает OpenAI именно сейчас. При этом он отметил, что для него было честью и привилегией работать в команде, создавшей ChatGPT.

Комментируя уход Суцкевера, Сэм Альтман заявил, что "Илья, несомненно, является одним из величайших умов нашего поколения и навсегда останется другом компании".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2100776-openai-pokinet-glavnyy-nauchnyy-sotrudnik-i-soosnovatel-kompanii/

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