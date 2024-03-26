Apple, Google и Facebook потеряли 45 млрд долларов стоимости из-за расследования в ЕС
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Apple, Google и Facebook потеряли в общей сложности 45 млрд долларов рыночной капитализации после нового масштабного расследования ЕС, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.
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Акции Apple, Meta и Alphabet (материнской компании Google) упали на торгах в понедельник после объявления о новом масштабном расследовании Европейского Союза в отношении технологических гигантов.
К закрытию рынка в понедельник совокупная рыночная капитализация трех компаний сократилась на 45 млрд долларов. Apple понесла самый большой удар, потеряв 22 млрд долларов.
За ней следует Meta, которая понесла убытки в размере 16 млрд долларов. У Alphabet наблюдалось меньшее, но все же значительное падение стоимости на 7 млрд долларов.
В настоящий момент европейские власти расследуют, соблюдают ли Apple, Meta и Alphabet новый антимонопольный Закон о цифровых рынках (DMA), который направлен против шести крупнейших технологических компаний: Amazon, Apple, материнская компания Google Alphabet, Meta, Microsoft и владелец TikTok ByteDance.
Целью DMA является сделать цифровые рынки более справедливыми и обуздать доминирование технологических гигантов.
Закон вступил в силу 6 марта благодаря чему у Евросоюза появился рычаг для проверки действий технологических компаний.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2073249-apple-google-i-facebook-poteryali-45-mlrd-dollarov-stoimosti-iz-za-rassledovaniya-v-es/