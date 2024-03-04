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Apple отказалась от проекта по запуску автомобиля Project Titan

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Человек фотографирует офис Apple
Офис Apple. Иллюстративное фото: Costfoto/Barcroft Media/Getty Images

Apple отказалась от проекта по запуску автомобиля Project Titan, заявив, что перенаправит данные мощности на развитие искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Разработка автомобиля Project Titan продолжалась, по меньшей мере, на протяжении десяти лет. Проект несколько раз приостанавливался. А эксперты не раз утверждали, что компании, у которой нет опыта в производстве транспортных средств, нет смысла развивать такой низкорентабельный бизнес.

Между тем, генеративный искусственный интеллект в настоящее время является самым популярным направлением развития в сфере технологий.

Отставание Apple в гонке искусственного интеллекта дорого обошлось компании. Оно привело к падению цен Apple почти на 7%. При этом акции Microsoft, которая инвестировала в разработчика ChatGPT, компанию OpenAI, подскочили на 10%.

Эксперты говорят, что простого перенаправления бюджета может быть недостаточно для того, чтобы укрепить позиции компании на рынке ИИ. Вполне возможно, что Apple добавит в свои гаджеты процессоры с поддержкой искусственного интеллекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2064297-apple-otkazalas-ot-proekta-po-zapusku-avtomobilya-project-titan/

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