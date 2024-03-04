Apple отказалась от проекта по запуску автомобиля Project Titan, заявив, что перенаправит данные мощности на развитие искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Разработка автомобиля Project Titan продолжалась, по меньшей мере, на протяжении десяти лет. Проект несколько раз приостанавливался. А эксперты не раз утверждали, что компании, у которой нет опыта в производстве транспортных средств, нет смысла развивать такой низкорентабельный бизнес.

Между тем, генеративный искусственный интеллект в настоящее время является самым популярным направлением развития в сфере технологий.

Отставание Apple в гонке искусственного интеллекта дорого обошлось компании. Оно привело к падению цен Apple почти на 7%. При этом акции Microsoft, которая инвестировала в разработчика ChatGPT, компанию OpenAI, подскочили на 10%.

Эксперты говорят, что простого перенаправления бюджета может быть недостаточно для того, чтобы укрепить позиции компании на рынке ИИ. Вполне возможно, что Apple добавит в свои гаджеты процессоры с поддержкой искусственного интеллекта.