Китайский бренд готовится сместить Tesla с позиции самого популярного элекрокара в мире

Китайская компания BYD готовится обогнать Tesla в рейтинге самых популярных производителей электрокаров в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Когда-то Илон Маск высмеял идею того, что BYD может конкурировать с его компанией. Теперь BYD, позиционирующая себя как "крупнейший автомобильный бренд, о котором вы никогда не слышали", готовится занять первую строчку в рейтинге самых популярных производителей электрокаров. Возможно, после этого компании придется сменить слоган.

По мнению аналитиков, это произойдет уже в текущем квартале и станет символическим поворотным моментом для рынка электромобилей и еще одним подтверждением растущего влияния Китая на мировую автомобильную промышленность.

В секторе, где по-прежнему доминируют такие известные бренды, как Toyota, Volkswagen и General Motors, китайские производители, включая BYD и SAIC Motor, добиваются серьезного успеха.

Обогнав за последние несколько лет США, Южную Корею и Германию, Китай теперь соперничает с Японией за мировое лидерство в экспорте легковых автомобилей. Около 1,3 млн из 3,6 млн автомобилей, отправленных с материка по состоянию на октябрь этого года, были электрокарами.

"Конкурентная среда в автомобильной промышленности изменилась. Наследие автомобильной компании больше не играет решающей роли. На первый план выходит скорость внедрения инноваций и способность многократно повторять собственный успех.

BYD делает это максимально успешно и остальным придется приложить усилия, чтобы угнаться за ними", — сказала Бриджит Маккарти, руководитель отдела хедж-фонда Snow Bull Capital.