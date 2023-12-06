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ИИ-стартап Илона Маска собирается привлечь миллиард долларов инвестиций

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Chesnot/Getty Images

Стартап Илона Маска xAI, ориентированный на разработку технологий с искусственным интеллектом, планирует привлечь миллиард долларов инвестиций, передает The Wall Street Journal.

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Согласно отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), новый стартап Илона Маска находится в поиске инвесторов. Маск запустил xAI в июле. Было заявлено, что миссией компании является продвижение коллективного исследования Вселенной.

Учредитель потратил месяцы на найм исследователей. Маск рассматривает новую инициативу как конкурента OpenAI, чей чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT спровоцировал бум в области искусственного интеллекта в технологической отрасли.

Согласно документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам, xAI уже привлекла почти 135 млн долларов от четырех инвесторов. Маск также заявил, что миру нужен альтернативный вариант алфавита, составленный искусственным интеллектом, который знаменовал бы начало новой эпохи развития ИИ.

В прошлом месяце xAI запустила свой первый продукт — бота под названием Grok. Компания заявила, что Grok способен отвечать на провокационные вопросы, которые ставят в тупик большинство других систем искусственного интеллекта. Компания также предупредила пользователей: "Пожалуйста, не используйте его, если вы ненавидите юмор!".

И хотя Маск уже давно пытается повлиять на развитие искусственного интеллекта, он также не раз публично выражал обеспокоенность по поводу потенциальных рисков для безопасности и призывал к государственному регулированию ИИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2049383-ii-startap-ilona-maska-sobiraetsya-privlech-milliard-dollarov-investitsiy/

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