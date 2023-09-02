Microsoft удалит приложение Teams, чтобы избежать штрафа в ЕС

Microsoft. Иллюстративное фото: Jeenah Moon/Bloomberg News

Microsoft удалит приложение для видеоконференций Teams из своего программного обеспечения Office и облегчит совместимость конкурирующих приложений со своими системами, передает Financial Times.

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Технологическая компания пошла на этот шаг, чтобы не дать ЕС продолжить антимонопольное расследование предполагаемого неконкурентного поведения со стороны Microsoft. Компания пошла на уступки через несколько недель после того, как Европейская комиссия начала расследование в отношении Microsoft, и через три года после того, как Slack (сейчас принадлежит Salesforce) официально пожаловалась в Брюссель на своего конкурента.

Клиенты по-прежнему смогут пользоваться отдельными функциями Teams за 5 евро в месяц или 60 евро в год. Об этом сообщила в своем блоге вице-президент Microsoft по делам европейских правительств Нанна-Луиза Линде. Она также заявила, что в рамках расследования ЕС на Microsoft оказывалось давление с целью продвинуть интересы конкурентов. В компании считают, что конкурентам теперь будет проще использовать функциональные возможности Microsoft вместо разработки собственных.

Microsoft внесла изменения в одностороннем порядке, но неясно, будет ли их достаточно, чтобы развеять опасения по поводу антиконкурентного поведения компании. Хотя переговоры между чиновниками и технологической компанией продолжаются, источники FT сообщают, что осенью Еврокомиссия собирается выдвинуть официальные обвинения против Microsoft. Это означает, что технологическому гиганту, возможно, придется пойти на дополнительные уступки, чтобы избежать потенциального наказания. Компаниям, уличенным в нарушении законодательства ЕС, грозят штрафы в размере до 10% мирового оборота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2034876-microsoft-udalit-prilozhenie-teams-chtoby-izbezhat-shtrafa-v-es/