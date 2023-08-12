Глава X высказалась о конкуренции с Threads от Meta

Линда Яккарино. Фото: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images

Исполнительный директор компании X (в прошлом — Twitter) Линда Яккарино заявила, что ее команда внимательно следит за развитием платформы Threads от Meta. Однако, по ее словам, X ставит перед собой намного более амбициозные цели, чем представляется конкурентам, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

"Мы следим за всем, что они делают, но мы сосредоточены на развитии X. И это будет совсем другая стратегия развития", — сказала исполнительный директор.

Линда Яккарино была назначена на должность руководителя соцсети в июне. В настоящее время она совместно с собственником платформы Илоном Маском фокусируется на том, чтобы превратить X в суперприложение. Оно будет использоваться не только для публикации микропостов, выражения мнений и общения с друзьями, но и для просмотра видео, прослушивания музыки, обмена сообщениями и даже проведения банковских операций.

Яккарино также подчеркнула, что крупные бренды, которые избегали размещения рекламы на платформе Twitter, теперь готовы сотрудничать с X. Компания в настоящее время активно ведет переговоры с партнерами, которые сократили свои рекламные затраты или временно приостановили сотрудничество с соцсетью. Например, Mondelez, компания-производитель печенья Oreo и шоколада Milka, вновь начала сотрудничать с X.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2032095-glava-x-vyskazalas-o-konkurentsii-s-threads-ot-meta/