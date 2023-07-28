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Выручка Samsung упала из-за низкого спроса на микросхемы

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Голубая вывеска Samsung
Samsung. Иллюстративное фото: Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images

Samsung сообщила о падении прибыли во втором квартале 2023 года. По данным компании, это произошло из-за слабого спроса на микросхемы, передает CNBC.

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Выручка компании упала до 60,01 трлн корейских вон (47,21 млрд долларов) против ожидаемых аналитиками 60,8 трлн корейских вон. Samsung сообщила, что продажи компании упали на 22% по сравнению с прошлым годом, а операционная прибыль упала на 95%. Ранее в этом месяце Samsung оценила выручку во втором квартале в 60 трлн корейских вон, а операционную прибыль — в 600 млрд корейских вон.

Samsung является крупнейшим в мире производителем микросхем динамической памяти с произвольным доступом, которые используются в смартфонах и компьютерах.

"Ожидается, что мировой спрос постепенно восстановится во второй половине года. Это должно привести к увеличению прибыли за счет производства компонентов", — говорится в отчете Samsung о прибылях и убытках.

При этом в компании признают, что сохраняющиеся макроэкономические риски могут стать проблемой для восстановления спроса. Несмотря на новости о падении прибыли, акции Samsung выросли на 2,29%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2030279-vyruchka-samsung-upala-iz-za-nizkogo-sprosa-na-mikroshemy/

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