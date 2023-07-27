Доходы Microsoft и Alphabet повысились в 2023 году

Microsoft. Иллюстративное фото: Jeenah Moon/Bloomberg News

Крупные технологические компании, в том числе Microsoft и Alphabet, объявили о росте доходов. По данным представителей компаний, все предприятия в настоящее время готовятся к повышенному спросу на технологии генеративного искусственного интеллекта, передает Financial Times.

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Microsoft и Alphabet (материнская компания Google) сообщили об устойчивом росте во втором квартале 2023 года. Рынок цифровой рекламы Google в этом году восстановился. В Microsoft стабильно развивалось подразделение, связанное с облачными технологиями. Благодаря этому компаниям удалось добиться больших доходов, чем предсказывали аналитики Уолл-Стрит.

Выручка Microsoft составила 56,2 млрд долларов, что на 8% больше, чем годом ранее, а прибыль на акцию выросла на 21% до 2,69 долларов. Уолл-стрит ожидала, что выручка составит 55,4 млрд долларов, а прибыль — 2,55 доллара на акцию.

Общий доход Alphabet вырос на 7% до 74,6 млрд долларов, опередив прогноз в 72,8 млрд долларов. Более высокая маржа прибыли увеличила чистую прибыль до 18,4 млрд долларов, что намного больше, чем ожидалось на Уолл-стрит (16,9 млрд долларов).

Обе компании заявили, что в следующих кварталах их ждут более высокие расходы, поскольку им предстоит построить центры обработки данных, которые необходимы для поддержки работы технологии искусственного интеллекта.

При этом руководители обеих компаний не стали уточнять, каких капиталовложений потребует развитие этого сектора, а также насколько сильным может быть рост прибыли в результате развития технологии ИИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2030124-dohody-microsoft-i-alphabet-povysilis-v-2023-godu/