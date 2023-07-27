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Spotify впервые за 12 лет повышает цены на подписки

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Приложение Spotify на экране смартфона
Spotify. Иллюстративное фото: pixabay.com

Музыкальный сервис Spotify впервые за 12 лет поднял цены на подписку премиум-класса. Это произошло на фоне того, что число подписчиков сервиса достигло нового максимума в 220 млн пользователей, передает Quartz.

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Шведская компания сообщила о выручке в размере 3,5 млрд долларов во втором квартале 2023 года. Представители Spotify также заявили, что число активных пользователей, которые каждый день подключаются к сервису, увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество новых подписчиков выросло на 17%, что привело к чистому приросту на 10 млн пользователей. Это самый высокий показатель с момента запуска премиум-подписки в 2008 году.

При этом компания признает, что рост числа подписчиков может сократиться в третьем квартале года, поскольку Spotify планирует первое за 12 лет повышение стоимости премиум-подписки.

Цены на все виды подписок в США будут увеличены на 1 доллар, за исключением Premium Duo, стоимость которого увеличится с 12.99 до 14.99 долларов. На протяжении этого месяца у пользователей будет льготный период, в течение которого они смогут отметить свою подписку до того, как изменится ее стоимость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2030123-spotify-vpervye-za-12-let-povyshaet-tseny-na-podpiski/

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