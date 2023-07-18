Компанию, которая 25 лет назад могла поглотить Apple, готовят к продаже в Италии

Штаб-квартира Telecom Italia. Фото: Francesca Volpi/Bloomberg via Getty Images

Бывшая телеком-монополия Италии Telecom Italia ведет переговоры о продаже своих активов в пользу погашения долга. При этом в прошлом оператор связи из Италии намеревался выкупить Apple, передает Bloomberg.

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Около 25 лет назад группа руководителей Telecom Italia вылетела в Калифорнию, чтобы провести переговоры с основателем Apple Стивом Джобсом. В то время Telecom Italia занимала шестое место в мире по объему продаж. Стоимость компании оценивалась в 100 млрд долларов. Итальянский оператор владел долями в десятках технологических компаний по всему миру, а общий штат всех компаний, входящих в Telecom Italia, составлял 120 тысяч человек.

Apple в то время, наоборот, испытывала сложности. Стоимость компании из Купертино в 1998 году оценивалась в пять миллиардов долларов. Однако Джобс отказался заключать договор с итальянскими партнерами. Журналисты Bloomberg отмечают, что поглощение Apple стало бы важнейшей точкой в развитии Telecom Italia. И неизвестно, как бы оно в последующем сказалось на развитии всей технологической отрасли.

В последующем история возрождения компании-производителя iPhone стала известна всем. При этом судьба Telecom Italia меньше известна за пределами Италии. Спустя год после переговоров с Apple компания была выкуплена конкурентами, что стало крупнейшим враждебным поглощением в Европе. Сегодня телеком-оператор обременен долгом в размере более 30 млрд евро.

Что касается дочерних компаний, то сегодня Telecom Italia контролирует только одного из телефонных операторов Бразилии. В штате итальянской компании сейчас работает только треть людей, по сравнению с тем, сколько работало там в то время, когда руководство Telecom Italia направлялось на переговоры со Стивом Джобсом.

По иронии покупателем Telecom Italia должна стать американская компания, а именно KKR & Co.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2028912-kompaniyu-kotoraya-25-let-nazad-mogla-poglotit-apple-gotovyat-k-prodazhe-v-italii/