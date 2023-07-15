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Бывшие сотрудники Twitter подали в суд на Илона Маска

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Логотип Twitter
Twitter. Иллюстративное фото: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

Бывшие топ-менеджеры Twitter заявили, что компания все еще должна им более 1,6 млн долларов за судебные издержки. Представители группы хотят, чтобы суд обязал нового владельца компании, Илона Маска, оплатить этот долг в ближайшее время, передает Bloomberg.

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Группа бывших сотрудников, возглавляемая Парагом Агравалом, который ранее занимал должность главного исполнительного директора, хочет добиться того, чтобы нынешний собственник Twitter оплатил судебные издержки, понесенные членами группы.

Издержки связаны с участием в судебных процессах, касающихся деятельности компании за период, когда ею управлял прежний состав топ-менеджмента. Бывшие сотрудники утверждают, что Twitter нарушает свой устав, отказывая им в выплате этой суммы. Все эти люди были уволены после того, как Илон Маск приобрел компанию за 44 млрд долларов в ноябре 2022 года.

"Большую часть прошлого года истцы пытались, но не смогли заставить Twitter выполнить свои обязательства. Руководство Twitter все время ищет новые оправдания для невыплаты полной суммы долга", — говорится в заявлении адвокатов бывших сотрудников.

Иск подан в Канцелярский суд штата Делавэр на имя судьи Кэтлин Сент-Джей Маккормик. Бывшие сотрудники просят судью обязать Twitter покрыть расходы без проведения судебного разбирательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2028674-byvshie-sotrudniki-twitter-podali-v-sud-na-ilona-maska/

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