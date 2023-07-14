Боб Айгер будет руководить Disney до 2026 года

Боб Айгер. Фото: Jerod Harris/Getty Images for Vox Media

Disney продлила контракт с нынешним генеральным директором Бобом Айгером до 2026 года. Совет директоров компании единогласно проголосовал за то, чтобы Айгер оставался на своем посту следующие два года, передает The Wall Street Journal.

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В настоящее время компания сталкивается с проблемами, вызванными сменой приоритетов и развитием стримингового сервиса. Кроме того, кассовые сборы фильмов Disney падают, и компании приходится сокращать расходы. По мнению правления, Айгер как никто другой способен удержать позиции Disney в данной нестабильной ситуации.

Совет единогласно проголосовал за продление его полномочий. Кроме того, за эти два года ему удастся лучше подготовиться к процессу преемственности, выбрать стратегическое направление развития компании, а также найти человека, который будет руководить Disney в долгосрочной перспективе.

72-летний Боб Айгер вернулся на пост руководителя Disney в ноябре 2022 года после увольнения предыдущего генерального директора Боба Чапека. После объявления о продлении его полномочий до 2026 года Айгер заявил, что он полон решимости довести до конца начатую работу и сохранить стабильность Disney в условиях постоянно меняющейся реальности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2028507-bob-ayger-budet-rukovodit-disney-do-2026-goda/