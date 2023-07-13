Суд в США одобрил слияние Microsoft и Activision

Microsoft и Activision Blizzard. Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Федеральный судья США постановил, что Microsoft может завершить сделку по приобретению Activision Blizzard за 75 млрд долларов. Данное решение является серьезным ударом для администрации президента США Джо Байдена, которая стремится контролировать и запрещать крупные поглощения в технологическом секторе, передает The Wall Street Journal.

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Данная сделка позволит объединить бизнес видеоигр Microsoft Xbox с бизнесом компании, выпустившей популярные франшизы Call of Duty, World of Warcraft и Candy Crush. Постановление означает, что в настоящее время США не препятствуют слиянию двух компаний.

Судья Жаклин Скотт Корли заявила, что, по ее мнению, Федеральная торговая комиссия не смогла доказать, что покупка Activision повредит конкуренции, существующей на рынке игровых консолей и облачных игр.

"Наоборот, архивные данные указывают на более широкий доступ потребителей к Call of Duty и другому контенту Activision", — говорится в ее решении.

При этом компаниям все еще предстоит добиться одобрения сделки в Великобритании. Поэтому пока нельзя точно сказать, когда именно сделка будет официально завершена. Однако Британское управление по конкуренции и рынкам заявило, что готово рассмотреть новые предложения от Microsoft для решения проблем, которые могут возникнуть из-за доминирующего положения компании на рынке. Данное заявление можно считать хорошим сигналом для Microsoft.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2028331-sud-v-ssha-odobril-sliyanie-microsoft-i-activision/