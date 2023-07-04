Tesla увеличила поставки электрокаров во втором квартале 2023 года

Tesla. Иллюстративное фото: pixabay.com

Tesla опубликовала данные о производстве и поставках электрокаров за второй квартал 2023 года. Компания вновь сообщила о более высоком уровне производства электромобилей по сравнению с поставками. Такая тенденция наблюдается в Tesla уже пятый квартал подряд, передает CNBC.

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Всего за второй квартал 2023 года компания поставила 466 140 электромобилей. Общий объем производства составил 479 700 единиц. Эти цифры превзошли ожидания аналитиков и указывают на то, что поставки Tesla выросли на 83% по сравнению с прошлым годом. Это стало возможным благодаря увеличению производственных мощностей и наращиванию производства на заводе по сборке автомобилей в Остине, штат Техас.

Однако в компании не сообщают, какие именно модели электрокаров заказывают чаще всего и в каких именно регионах Tesla наиболее популярна. Во втором квартале 2022 года Tesla сообщила о 254 695 поставках, а в первом квартале 2023 года объем поставок составил 422 875 единиц.

Акционеры Tesla тщательно отслеживают данные о поставках, поскольку эти показатели могут сигнализировать о размере прибыли, которую компания не афиширует.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2027318-tesla-uvelichila-postavki-elektrokarov-vo-vtorom-kvartale-2023-goda/