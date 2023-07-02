Рыночная стоимость Apple превысила 3 трлн долларов

Apple. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Apple стала первой в мире корпорацией, чья рыночная стоимость превысила три триллиона долларов. Этот момент является важной вехой в развитии компании, отражающей долгосрочное влияние и устойчивость предприятия, а также популярность iPhone, уникального продукта, который оказывает влияние на торговлю во всем мире, передает The Wall Street Journal.

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Основанная в 1976 году в одном из гаражей Калифорнии, Apple в настоящее время стоит в два раза больше, чем ее давний конкурент Google, а также в семь раз больше, чем Exxon Mobil, которая на протяжении многих лет считалась самой дорогой технологической компанией в мире.

Устройства Apple прочно укоренились в жизни многих потребителей, а сама компания стала опорой для инвесторов, чья вера в господство Apple на рынке непоколебима, несмотря на усиление напряженности между Западом и Китаем.

Акции Apple выросли почти на 50% с начала года и превысили рост индекса Nasdaq Composite примерно на 30%. Во многом на это повлиял спрос со стороны развивающихся рынков, таких как Индия, а также выпуск первого продукта дополненной реальности.

Компании потребовалось 42 года, чтобы достичь отметки в один триллион долларов в 2018 году, а затем еще два года, чтобы достичь отметки в два триллиона долларов в 2020 году. Чтобы достичь отметки в три триллиона долларов, потребовалось еще почти три года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2027111-rynochnaya-stoimost-apple-prevysila-3-trln-dollarov/