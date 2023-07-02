Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Рыночная стоимость Apple превысила 3 трлн долларов

Опубликовано:

Вывеска Apple на здании
Apple. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Apple стала первой в мире корпорацией, чья рыночная стоимость превысила три триллиона долларов. Этот момент является важной вехой в развитии компании, отражающей долгосрочное влияние и устойчивость предприятия, а также популярность iPhone, уникального продукта, который оказывает влияние на торговлю во всем мире, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Основанная в 1976 году в одном из гаражей Калифорнии, Apple в настоящее время стоит в два раза больше, чем ее давний конкурент Google, а также в семь раз больше, чем Exxon Mobil, которая на протяжении многих лет считалась самой дорогой технологической компанией в мире.

Устройства Apple прочно укоренились в жизни многих потребителей, а сама компания стала опорой для инвесторов, чья вера в господство Apple на рынке непоколебима, несмотря на усиление напряженности между Западом и Китаем.

Акции Apple выросли почти на 50% с начала года и превысили рост индекса Nasdaq Composite примерно на 30%. Во многом на это повлиял спрос со стороны развивающихся рынков, таких как Индия, а также выпуск первого продукта дополненной реальности.

Компании потребовалось 42 года, чтобы достичь отметки в один триллион долларов в 2018 году, а затем еще два года, чтобы достичь отметки в два триллиона долларов в 2020 году. Чтобы достичь отметки в три триллиона долларов, потребовалось еще почти три года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2027111-rynochnaya-stoimost-apple-prevysila-3-trln-dollarov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.