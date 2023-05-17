Регуляторы ЕС одобрили сделку Microsoft и Activision Blizzard

Microsoft и Activision Blizzard. Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Регулирующие органы ЕС одобрили попытку Microsoft купить компанию Activision Blizzard (разработчика популярной игры Call of Duty) за 69 млрд долларов. За три недели до этого сделка была заблокирована британскими регуляторами из-за опасений, что данное соглашение повредит конкуренции на развивающемся рынке облачных видеоигр, передает BBC.

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Поглощение Activision Blizzard должно стать крупнейшей сделкой в истории игровой индустрии, однако она обратила на себя повышенное внимание со стороны регуляторов из-за опасений, что Microsoft может монополизировать рынок. При этом для того, чтобы сделка была признана состоявшейся, она должна пройти одобрение регулирующих органов Великобритании, ЕС и США.

Федеральная комиссия США по отслеживанию сделок подала иск о блокировке сделки. Ожидается, что решение судьи по данному иску будет принято не раньше 2024 года. В Британии сделка также не получила одобрения. При этом Европейская комиссия одобрила приобретение, заявив, что предложение Microsoft о 10-летнем бесплатном лицензировании, которое обещает европейским потребителям и стриминговым игровым сервисам доступ к играм Activision для ПК и консолей, обеспечивает честную конкуренцию на рынке.

Кроме того, в отчете Комиссии говорится, что углубленное исследование рынка показало, что Microsoft "не сможет нанести вред конкурирующим компаниям, выпускающим игровые консоли, а также конкурирующим службам, предоставляющим подписки на игры".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2020743-regulyatory-es-odobrili-sdelku-microsoft-i-activision-blizzard/