"Яндекс" полностью выкупил долю Uber в России и еще ряде стран

Такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

Компания "Яндекс" полностью выкупила долю в 29% американской Uber в совместном предприятии с "Яндекс.Такси" за 702,5 млн долларов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"В результате сделки "Яндекс" станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Стороны получили одобрение регуляторов, общая сумма сделки составила 702,5 млн долларов", – говорится в сообщении компании.

При этом представители "Яндекс" заверили, что сделка никак не повлияет на работу сервисов для пользователей и партнеров.

"Этим приобретением "Яндекс" завершает консолидацию райдтех- и фудтех-направлений бизнеса компании. Ранее "Яндекс" выкупил у Uber доли в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке", а также в направлении беспилотных автомобилей и роверов", – добавили в пресс-службе.

По данным РБК, речь идет о компании MLU B.V., зарегистрированной в Нидерландах, которая владеет сервисами "Яндекс.Такси", "Яндекс.Драйв" в России, СНГ и других странах.

Отмечается, что совместное предприятие Uber и "Яндекс.Такси" было создано в феврале 2018 года. Uber тогда получил 36,6% акций, а "Яндекс" – 59,3%. Дополнительные 4,1% зарезервировали под опционы для сотрудников компании.

В середине 2021 года прошла реорганизация, в ходе которой "Яндекс" увеличил долю до 71% (с учетом доли менеджмента), а Uber – снизил до 29%.

Теперь же доля Uber была выкуплена "Яндекс" за 702,5 млн долларов.

Кроме того, условия сделки предполагают, что "Яндекс" сохранит за собой право использовать бренд Uber в России и соседних странах до 2026 года.

Добавим, что сервисы "Яндекс.Такси" и Uber пришли в Казахстан летом 2016 года.

Как пишет издание vc.ru, "Яндекс.Такси" стал доступен для пользователей из Алматы с 28 июля 2016 года, а Uber начал работу в столице Казахстана немного раньше – 10 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2017811-yandeks-polnostyu-vykupil-dolyu-uber-v-rossii-i-esche-ryade-stran/