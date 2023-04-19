Клиенты Apple смогут открыть депозит в своем iPhone

Apple. Иллюстративное фото: Dhiraj Singh/Bloomberg via Getty Images

Новый финансовый продукт стал доступен для держателей кредитных карт Apple Card. Теперь клиенты могут открыть высокодоходный сберегательный счет с годовым доходом в размере 4,15%. И все это внутри своего iPhone, передает The Wall Street Journal.

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Высокодоходные сберегательные счета, доступные в сочетании с кредитной картой Apple, являются еще одним шагом компании по внедрению финансовых услуг. Недавно Apple также позволила клиентам пользоваться функцией покупки в рассрочку и делить сумму своей покупки на несколько платежей. Правда, доступна она в настоящее время лишь ограниченному числу пользователей. Все это говорит о том, что компания активно пытается превратить iPhone в цифровой кошелек, который еще сильнее привяжет пользователей ко всей экосистеме Apple.

Для внедрения этой функции компания заключила партнерское соглашение с Goldman Sachs. При создании депозита от клиента не требуют внесения определенной минимальной суммы. Максимальный баланс средств, который позволяется хранить на таком счете, составляет 250 тысяч долларов. Эти счета также защищены Федеральной корпорацией страхования депозитов.

В настоящее время технология Apple Pay занимает доминирующее положение на рынке цифровых платежей. Однако на рынке доходных сберегательных счетов у компании достаточно много конкурентов. Поэтому Apple придется активно побороться за внимание пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2017217-klienty-apple-smogut-otkryt-depozit-v-svoem-iphone/