РБК: Российскую часть сервиса InDrive передали казахстанской компании

Такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

На фоне санкций международный сервис такси InDrive передал российское юридическое лицо в собственность казахстанской компании. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, международный сервис такси InDrive передал основное российское юрлицо "Центр разработки программного обеспечения" казахстанской структуре "Индэлс". Это следует из данных СПАРК (справочно-аналитической системы по компаниям для проверки контрагентов).

"Под созвучным названием – INDELS – компания намерена оказывать услуги городских и международных поездок в России и СНГ и сейчас активно ищет сотрудников", – сообщает РБК, ссылаясь на неназванные источники на IT-рынке.

Отмечается, что основное российское юрлицо компании – "Центр разработки программного обеспечения" – еще в августе 2022 года было передано некоему ООО "Софтформинг", созданному за несколько месяцев до этого. Ранее головной структурой для российской компании была кипрская Suol Innovations Ltd, которой принадлежит международный бизнес InDrive.

В начале февраля 2023 года владельцем "Софтформинга" стало зарегистрированное в Казахстане ТОО "Индэлс".

"Официально InDrive не объявляла, что прекращает работу в России. Но, по словам собеседника РБК на рынке такси, представители InDrive рассказывали, что компания формально ушла из России, локализовавшись с другими собственниками под новым брендом INDELS", – говорится в публикации.

Как пишет сайт vc.ru, компания inDriver была основана в Якутии в 2013 году предпринимателем Арсеном Томским.

Компания развивает такси и курьерский сервис, работает в 39 странах – Бразилии, Мексике, Индонезии, ЮАР и других. Ранее Томский говорил, что сервис планирует выходить на рынок США.

В мае 2022 года компания начала перевозить сотрудников российского подразделения в Казахстан. А в октябре провела ребрендинг: сменила фирменный цвет и название – с inDriver на inDrive.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2016134-rbk-rossiyskuyu-chast-servisa-indrive-peredali-kazahstanskoy-kompanii/