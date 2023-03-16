Meta планирует сократить 10 тысяч сотрудников

Meta. Иллюстративное фото: Chris Delmas/AFP/Getty Images

Meta, материнская компания Facebook и Instagram, планирует запустить новый раунд сокращений, уволить более 10 тысяч сотрудников. В компании заявили, что идут на этот шаг, чтобы сохранить эффективность в условиях сложной экономической ситуации, передает .

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В электронном письме, которое сотрудники получили от генерального директора компании Марка Цукерберга, говорится, что в ближайшие месяцы Meta проведет несколько раундов сокращений, сократит найм новых сотрудников, а также отменит запуск некоторых новых проектов. Все эти меры являются частью общего плана, который в компании называют "годом эффективности".

По словам Цукерберга, в первую очередь будут сокращены сотрудники команды, отвечающей за подбор персонала. В конце апреля состоится реструктуризация и увольнение в технологических группах. Бизнес-подразделения столкнутся с увольнениями в мае. Кроме того, компания прекратит прием новых сотрудников. В настоящее время в Meta открыто пять тысяч вакансий.

Гендиректор отмечает, что компании предстоит справиться с непростыми экономическими условиями. В частности, снижением процентной ставки, геополитическим напряжением и новыми правилами регуляторов, которые могут очень дорого обойтись для технологического сектора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2012980-meta-planiruet-sokratit-10-tysyach-sotrudnikov/