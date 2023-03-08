Крупнейший поставщик Apple заявил о падении выручки в феврале

iPhone. Иллюстративное фото: Piyas Biswas / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Китайская компания Foxconn, которая является крупнейшим поставщиком Apple, заявила о падении выручки на 11,65% в феврале по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По данным компании, это произошло из-за снижения спроса на электронику по всему миру, передает BBC.

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Foxconn является владельцем крупнейшего в мире завода по производству iPhone, расположенного в китайском городе Чжэнчжоу. В компании заявили, что выручка от продажи "умной" бытовой электроники, облачных и сетевых продуктов в феврале снизилась по сравнению с прошлым годом.

Компании удалось заработать 13 млрд долларов. При этом еще в январе выручка Foxconn подскочила на 48,2% по сравнению с прошлым годом и достигла рекордно высокого уровня, поскольку производство в Чжэнчжоу вернулось к допандемийному уровню.

Вслед за другими китайскими компаниями Foxconn собирается расширяться и открывать производство в Индии. Как сообщают СМИ, компания планирует инвестировать до миллиарда долларов в открытие крупного завода по производству iPhone в Бангалоре. Также сообщалось, что инвестиции Foxconn в Индии создадут около 100 тысяч рабочих мест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2012030-krupneyshiy-postavschik-apple-zayavil-o-padenii-vyruchki-v-fevrale/