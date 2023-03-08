TikTok добивается доверия британских политиков и укрепления положения в Европе

Логотип TikTok. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

TikTok пытается убедить британских политиков, что приложение действительно защищает личные данные пользователей и не передает их китайскому правительству. Компания обнародовала планы, которые призваны вернуть доверие к TikTok в Европе и США, передает The Wall Street Journal.

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В течение последних нескольких месяцев федеральное правительство и правительства большинства штатов США, а также Европейский союз и Канада запретили государственным служащим использовать TikTok на служебных устройствах. По мнению законодателей, китайское правительство может заставить пекинского владельца TikTok, ByteDance, передавать данные о пользователях или способствовать пропаганде. При этом Великобритания и Австралия не последовали этому примеру и не ввели подобные меры, несмотря на то, что являются союзниками США.

Как сообщают источники The Wall Street Journal, в настоящее время TikTok пытается укрепить свои позиции в Великобритании, чтобы в дальнейшем улучшить ситуацию с доступом к приложению в США и других странах. Руководители TikTok выступили перед британскими политиками и заявили, что компания обеспечивает беспрецедентный уровень прозрачности и независимого надзора по сравнению с другими технологическими гигантами.

В частности, по сравнению с Meta. Кроме того, представители TikTok заявили, что планируют хранить данные европейских пользователей на серверах, расположенных в Европе.

Также TikTok наймет стороннего подрядчика для независимого мониторинга операций компании в Европе и для защиты от несанкционированной передачи данных. Ожидается, что эти усилия помогут укрепить положение компании в Европе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2012029-tiktok-dobivaetsya-doveriya-britanskih-politikov-i-ukrepleniya-polozheniya-v-evrope/