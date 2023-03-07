Tesla откажется от использования редкоземельных металлов в производстве

Tesla. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Tesla собирается отказаться от использования редкоземельных металлов в производстве электромобилей. Однако эксперты говорят, что инициатива компании Илона Маска вряд ли скажется на общемировом спросе на редкоземельные металлы, передает Quartz.

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Представители Tesla заявили, что в двигателях электрокаров следующего поколения не будут использоваться редкоземельные металлы. Рынки очень быстро отреагировали на эту новость. Акции китайских компаний по добыче редкоземельных элементов упали на 10%. Акции Lynas, крупнейшего некитайского производителя, упали примерно на 11%. Акции компании MP Materials, которая занимается добычей в Маунтин-Пасс в Калифорнии, также потеряли в цене.

Редкоземельные элементы — это группа из 17 металлов, которые используют в высокотехнологичном производстве автомобильных двигателей, ветряных турбин, ракет и истребителей. США и их союзники рассматривают доминирование Китая в глобальных цепочках поставок редкоземельных элементов как серьезную угрозу национальной безопасности.

При этом Tesla представляет собой лишь небольшую часть общего мирового спроса на редкоземельные металлы. Электродвигатели составляют 12% от мирового потребления, из них на Tesla приходится от 15% до 20%. По мнению аналитиков из Adamas Intelligence, к 2035 году мировой спрос на редкоземельные металлы утроится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2011853-tesla-otkazhetsya-ot-ispolzovaniya-redkozemelnyh-metallov-v-proizvodstve/